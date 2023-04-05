Экс-тренер "Барселоны" прибыл в Лондон на переговоры с "Челси"

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Луис Энрике серьезно заинтересован в том, чтобы возглавить "Челси". Однако лондонцы также ведут переговоры с Юлианом Нагельсманном, остающимся основным кандидатом.

Вместе с Энрике в Лондон прилетел Иван де ла Пенья, также участвующий в переговорах. Экс-футболист и агент также будут участвовать в переговорах.

52-летний Луис Энрике известен своей работой в "Барселоне", итальянской "Роме", "Сельте" и сборной Испании. Выигрывал Лигу чемпионов, клубный ЧМ, чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА.