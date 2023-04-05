Экс-тренер "Барселоны" прибыл в Лондон на переговоры с "Челси"
Бывший тренер сборной Испании и "Барселоны" Луис Энрике прибыл на переговоры с лондонским "Челси"
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, Луис Энрике серьезно заинтересован в том, чтобы возглавить "Челси". Однако лондонцы также ведут переговоры с Юлианом Нагельсманном, остающимся основным кандидатом.
Вместе с Энрике в Лондон прилетел Иван де ла Пенья, также участвующий в переговорах. Экс-футболист и агент также будут участвовать в переговорах.
52-летний Луис Энрике известен своей работой в "Барселоне", итальянской "Роме", "Сельте" и сборной Испании. Выигрывал Лигу чемпионов, клубный ЧМ, чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА.
- Вчера, 4 апреля, лондонский "Челси" сыграл вничью против "Ливерпуля " в АПЛ. Это был первый матч для Бруно Сальтора в должности и.о. главного тренера "Челси" после того, как клуб уволил Грэма Поттера.
- За "Челси" играет украинец Михаил Мудрык.
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