Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

ВАКС признал виновным экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса и присудил ему 10 лет лишения свободы.

Также суд решил конфисковать имущество и лишил Чауса права занимать определенные должности в течение трех лет. Его задержали прямо в зале суда.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней со дня его объявления путем подачи жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Что известно о деле Чауса

В августе 2016 года Николая Чауса разоблачили детективы НАБУ в получении взятки в размере $150 тысяч. На месте передачи взятки было изъято вещественное доказательство – банку с иностранной валютой.

В сентябре Рада дала согласие на задержание и арест судьи Чауса, однако арестовать его не смогли, потому что он скрылся в Молдове. НАБУ обыскивало жилье судьи.

Впоследствии НАБУ объявило судью Чауса во всеукраинский розыск, а затем – в международный . Национальное антикоррупционное бюро вызвало судью Днепровского райсуда Киева на допрос 16 января 2017 года.

В 2017-м прокуратура Молдовы задержала украинского скандального судью и заверила , что экстрадиционная проверка украинского судьи не продлится долго. Позже Чаус был отстранен от должности судьи, а Молдова отказала ему в политическом убежище.

В июле 2021 года экс-судью Николая Чауса, которого похитили неизвестные, обнаружили в Винницкой области. СБУ привезла его в Киев, а в НАБУ пытались помешать ей и требовали передать экс-судью им, заявляя, что он находится под следствием бюро. В СБУ ответили, что не выкрадывали Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий.

Уже в августе 2021 года НАБУ задержало экс-судью в больнице "Феофания" после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о местонахождении подозреваемого.

При этом уже 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

В феврале 2022 года Чаусу изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог более 700 тыс. грн.