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Экс-судью Днепровского райсуда Киева Чауса приговорили к 10 годам лишения свободы

14 июня, 2023 среда
09:08
Криминал Николай Чаус

Высший антикоррупционный суд объявил приговор бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу. Он получил 10 лет заключения

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

ВАКС признал виновным экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса и присудил ему 10 лет лишения свободы.

Также суд решил конфисковать имущество и лишил Чауса права занимать определенные должности в течение трех лет. Его задержали прямо в зале суда.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней со дня его объявления путем подачи жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Что известно о деле Чауса

В августе 2016 года Николая Чауса разоблачили детективы НАБУ в получении взятки в размере $150 тысяч. На месте передачи взятки было изъято вещественное доказательство – банку с иностранной валютой.

В сентябре Рада дала согласие на задержание и арест судьи Чауса, однако арестовать его не смогли, потому что он скрылся в Молдове. НАБУ обыскивало жилье судьи.

Впоследствии НАБУ объявило судью Чауса во всеукраинский розыск, а затем – в международный . Национальное антикоррупционное бюро вызвало судью Днепровского райсуда Киева на допрос 16 января 2017 года.

В 2017-м прокуратура Молдовы задержала украинского скандального судью и заверила , что экстрадиционная проверка украинского судьи не продлится долго. Позже Чаус был отстранен от должности судьи, а Молдова отказала ему в политическом убежище.

В июле 2021 года экс-судью Николая Чауса, которого похитили неизвестные, обнаружили в Винницкой области. СБУ привезла его в Киев, а в НАБУ пытались помешать ей и требовали передать экс-судью им, заявляя, что он находится под следствием бюро. В СБУ ответили, что не выкрадывали Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий.

Уже в августе 2021 года НАБУ задержало экс-судью в больнице "Феофания" после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о местонахождении подозреваемого.

При этом уже 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

В феврале 2022 года Чаусу изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог более 700 тыс. грн.

Новости
Общество
Украина
Николай Чаус
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