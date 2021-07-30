Экс-судью Чауса везут в НАБУ, - адвокат
Экс-судью Николая Чауса, который был объявлен в розыск по подозрению в коррупции, везут в НАБУ
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал адвокат Чауса в Молдове - Юлиан Балан, передает 24 канал .
Об этом он узнал от киевского защитника Чауса.
Балан отметил, что общался с женой бывшего судьи. Она подтвердила, что на фото, опубликованных в сети, действительно Николай Чаус. Мол, фотография достаточно свежая.
Кроме этого, адвокат объяснил, как могут дальше развиваться события по делу найденного экс-судьи.
"Вероятно, это единственная возможность легализовать его пребывание на территории Украины после того, как его похитили. Тот факт, что он сейчас появился, и его взяли в СБУ, НАБУ или другие органы ... Наверное, это будет арест. А дальше - уголовное производство по делу, в котором его объявляли в розыск ", - предположил Балан.
- Экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Винниччине.
- В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что правоохранители, которые задержали экс-судью Николая Чауса, не выходили на связь.
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