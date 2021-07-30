Экс-судью Чауса везут в НАБУ, - адвокат

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал адвокат Чауса в Молдове - Юлиан Балан, передает 24 канал .



Об этом он узнал от киевского защитника Чауса.



Балан отметил, что общался с женой бывшего судьи. Она подтвердила, что на фото, опубликованных в сети, действительно Николай Чаус. Мол, фотография достаточно свежая.

Кроме этого, адвокат объяснил, как могут дальше развиваться события по делу найденного экс-судьи.



"Вероятно, это единственная возможность легализовать его пребывание на территории Украины после того, как его похитили. Тот факт, что он сейчас появился, и его взяли в СБУ, НАБУ или другие органы ... Наверное, это будет арест. А дальше - уголовное производство по делу, в котором его объявляли в розыск ", - предположил Балан.

Экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Винниччине.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что правоохранители, которые задержали экс-судью Николая Чауса, не выходили на связь.