Экс-судью Чауса обнаружили на Винниччине, - СМИ
Экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Винниччине
Об этом сообщает " Цензор.НЕТ ".
Источники издания сообщили, что в полицию позвонил житель села Мазуровка (Винницкая область). Он рассказал, что обнаружил экс-судью Николая Чауса.
Чаус сообщил, что был похищен неизвестными лицами. На место происшествия выехали правоохранители.
- В начале апреля этого года Николая Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. Как выяснило "Слидство.Инфо" совместно с коллегами из RISE Moldova, к этой спецоперации могут быть причастны украинские разведчики и силовики. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.
- Фигурант похищения экс-судьи, который имеет отношение к ГУР Минобороны, использовал в Кишиневе арендованное авто с GPS-трекером. Именно благодаря этому правоохранители установили его маршрут движения по городу.
- Молдавская сторона утверждает, что Украина игнорирует их запросы по расследованию похищения беглого судьи Николая Чауса.
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