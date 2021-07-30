Экс-судью Чауса обнаружили на Винниччине, - СМИ

Об этом сообщает " Цензор.НЕТ ".



Источники издания сообщили, что в полицию позвонил житель села Мазуровка (Винницкая область). Он рассказал, что обнаружил экс-судью Николая Чауса.



Чаус сообщил, что был похищен неизвестными лицами. На место происшествия выехали правоохранители.





В начале апреля этого года Николая Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. Как выяснило "Слидство.Инфо" совместно с коллегами из RISE Moldova, к этой спецоперации могут быть причастны украинские разведчики и силовики. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Фигурант похищения экс-судьи, который имеет отношение к ГУР Минобороны, использовал в Кишиневе арендованное авто с GPS-трекером. Именно благодаря этому правоохранители установили его маршрут движения по городу.

Молдавская сторона утверждает, что Украина игнорирует их запросы по расследованию похищения беглого судьи Николая Чауса.

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