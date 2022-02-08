Экс-судья Чаус внес залог в 700 тыс. грн и вышел из-под круглосуточного домашнего ареста

Об этом в комментарии hromadske сообщил его адвокат Юрий Денисенко.



Теперь Чаус сможет свободно передвигаться по Киеву, но он и дальше должен придерживаться ряда обязательств.



Чаус должен воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Срок действия этих обязательств – два месяца.

Напомним, в августе 2016 года детективы НАБУ уличили судью во взятке $150 тысяч. Им оказался судья Днепровского районного суда г. Киева Николай Чаус, арестованный Геннадием Корбаном.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке судьи. В ноябре Чаус был объявлен в международный розыск.

В январе 2017 года Чауса заочно арестовали, назначив залог в 3,7 млн.

В октябре 2020 года Интерпол прекратил международный розыск Чауса из-за его обращения по поводу обжалования розыска.

В апреле 2021 года Чауса похитили неизвестные, впоследствии его обнаружили в Винницкой области. В августе ВАКС начал выбирать меру пресечения Чаусу, но перенес заседание из-за отсутствия экс-судьи. В декабре заседание по делу Чауса перенесли, потому что он якобы потерял слух.

21 декабря Чаус в ОАСК обжаловал свое отчисление из штата судей.

12 января 2022 года сообщалось, что Чаусу продлили домашний арест до марта.

1 февраля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу с домашнего ареста на залог более чем в 700 тыс. грн.