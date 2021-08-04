Экс-судья Чаус до сих пор находится в СБУ, - адвокат
Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус находится в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины
Об этом сообщил его адвокат Ростислав Кравец в Telegram.
"СБУ передала НАБУ Чауса, но он продолжает находиться под защитой Службы безопасности", - написал он.
По словам Кравца, до заседания Антикоррупционного суда его подзащитный будет находиться в изоляторе временного содержания СБУ.
- Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине .
- Работники НАБУ обнародовали видео, на которомсотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.
- Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом пребывает в СБУ.
- 1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу за его отсутствия .
- 3 августа НАБУ сообщил, что задержало Чауса в больнице "Феофания".
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