Экс-судья Чаус до сих пор находится в СБУ, - адвокат

Об этом сообщил его адвокат Ростислав Кравец в Telegram.



"СБУ передала НАБУ Чауса, но он продолжает находиться под защитой Службы безопасности", - написал он.



По словам Кравца, до заседания Антикоррупционного суда его подзащитный будет находиться в изоляторе временного содержания СБУ.

Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине .

Работники НАБУ обнародовали видео, на которомсотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.

Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом пребывает в СБУ.

1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу за его отсутствия .

3 августа НАБУ сообщил, что задержало Чауса в больнице "Феофания".