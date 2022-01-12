Экс-судье Чаусу продлили домашний арест до марта
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Николаю Чаусу, ранее занимавшему должность судьи Днепровского райсуда Киева
Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии Укринформу.
"Суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 2 марта текущего года", - сказала спикер.
Также суд возложил на Чауса ряд других процессуальных обязанностей, в частности прибывать по требованию к детективу, прокурору, суду, не оставлять место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.
Чаус также должен сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места жительства и труда; сдать на хранение в соответствующие органы власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также воздерживаться от общения с определенными в определении лицами.
Издание отмечает, что постановление может быть обжаловано в Апелляционную палату Высшего антикорсуда в течение 5 дней с момента оглашения.
- Напомним, в августе 2016 года детективы НАБУ уличили судью на взятке $150 тысяч. Им оказался судья Днепровского районного суда г. Киева Николай Чаус, арестованный Геннадием Корбаном.
- 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке судьи. В ноябре Чаус был объявлен в международный розыск.
- В январе 2017 года Чауса заочно арестовали , назначив залог в 3,7 млн.
- В октябре 2020 года Интерпол прекратил международный розыск экс-судьи Николая Чауса из-за его обращения по поводу обжалования розыска.
- В апреле 2021 года Чауса похитили неизвестные, впоследствии его обнаружили в Винницкой области.
- В августе ВАКС начал выбирать меру пресечения Чаусу, но перенес заседание из-за отсутствия экс-судьи.
- В декабре заседание по делу Чауса перенесли, потому что он якобы потерял слух.
- 21 декабря Чаус в ОАСК обжаловал свое отчисление из штата судей.
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