Экс-судье Чаусу изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог более чем 700 тыс. грн

Об этом сообщает Fight Corruptor.



"Ранее адвокаты Чауса подали ходатайство об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Но тогда ВАКС отказал. На этот раз такое ходатайство подал прокурор, и Антикорсуд частично удовлетворил его, изменив домашний арест на залог в размере более 700 тыс. грн", - говорится в сообщении.



О том, что нет доказательств, которые могли бы подтвердить необходимость изменения меры пресечения Чаусу, пытались убедить адвокаты. Также они попытались доказать, что у Чауса нет денег для внесения этого залога.



В то же время сам экс-судья просил о другой мере пресечения.



"Сам Чаус просил избрать для него меру пресечения в виде ночного домашнего ареста без ношения электронного браслета", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2016 года детективы НАБУ уличили судью на взятке $150 тысяч. Им оказался судья Днепровского районного суда г. Киева Николай Чаус, который был арестован Геннадием Корбаном.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке судьи. В ноябре Чаус был объявлен в международный розыск.

В январе 2017 года Чауса заочно арестовали, назначив залог в 3,7 млн.

В октябре 2020 года Интерпол прекратил международный розыск Чауса после его обращения по поводу обжалования розыска.

В апреле 2021 года Чауса похитили неизвестные, впоследствии его обнаружили в Винницкой области. В августе ВАКС начал избирать меру пресечения Чаусу, но перенес заседание из-за отсутствия экс-судьи. В декабре заседание по делу Чауса перенесли, потому что он якобы потерял слух.

21 декабря Чаус в ОАСК обжаловал свое отчисление из штата судей.

12 января 2022 года сообщалось, что Чаусу продлили домашний арест до марта.