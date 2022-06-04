Экс-спикер Зеленского Юлия Мендель вышла замуж
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского в 2019-2021 годах Юлия Мендель и первый заместитель министра экономики в 2019-2020 годах Павел Кухта стали супругами
Соответствующая отметка появилась у них обоих на фейсбук-страницах в субботу, 4 июня 2022 года.
"Пока только роспись. Все празднование – когда наступит мир. А любовь – ежеминутно!" – отмечает со своей стороны Юлия Мендель.
В комментариях подписчики поздравляют молодоженов.
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Сейчас Мендель пишет статьи для американской газеты The Washington Post, а Кухта – офицер ВСУ.
Кроме того, Павел Кухта выступает со стримами на экономическую тематику.
- Мендель ушла с должности спикера главы государства после ряда скандалов. Ее обвиняли в непрофессионализме и в подыгрывании России во время войны.
- В частности, она отстаивала тезис о якобы наличии "украинского русского языка" .
- Кроме того, Мендель в статусе пресс-секретаря президента говорила в эфире телеканала "1+1", что украинские военные якобы обстреливают мирное население на Донбассе. По этому факту Генеральная прокуратура Украины официально потребовала объяснений от Офиса президента.
- В настоящее время пресс-секретарем Зеленского работает Сергей Никифоров.
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