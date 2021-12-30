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Экс-спикер белорусского парламента Шушкевич: из-за дела против Порошенко Украина рискует потерять демократическое лидерство

30 декабря, 2021 четверг
14:26
Новости Станислав Шушкевич

Белорусский государственный деятель, бывший председатель Верховной Рады Станислав Шушкевич прокомментировал так называемое "подозрение" пятому президенту Украины Петру Порошенко

Он призвал украинские власти не подражать антидемократическим методам российской диктатуры и не терять демократического лидерства, которое демонстрировала Украина под руководством Петра Порошенко.

"Существует такое большое европейское государство как Украина, в котором проходят выборы, в котором выбирают президентов, в которых избирают местные власти. Находить что-то такое в предыдущей деятельности такого человека, как президент, очень большой риск. Поэтому и Европа так относится к этому вопросу, что нужно хорошо подумать, прежде чем принимать подобные решения Генпрокуратуры. Надо помнить, что Украина развивалась в демократическом контексте, когда президентом был Порошенко", – напомнил Шушкевич.


"Поэтому мне кажется, что надо хорошо подумать и не спешить с такими заявлениями. Европа поступает правильно, что предупреждает не спешить. Потому что вы находитесь под давлением России, в которой у власти стоят много лет одни и те же люди, и власть стала наркотиком", - предостерегает Шушкевич и добавляет, что именно Кремль заинтересован в таком развитии событий.

"Абстрагируйтесь от этого, будьте такими, какими всегда были украинцы - образцом для демократии, образцом человечности, образцом справедливости", - резюмирует Станислав Шушкевич.
  • Государственное бюро расследований заявило , что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
  • Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января.
  • В Офисе генпрокурора в комментарии сообщили , что согласовали арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В Печерском суде Киева заявили, что разрешили задержать пятого президента с целью доставки в суд. Впоследствии в суде добавили, что не получили ходатайства относительно меры пресечения.

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