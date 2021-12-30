Экс-спикер белорусского парламента Шушкевич: из-за дела против Порошенко Украина рискует потерять демократическое лидерство

Он призвал украинские власти не подражать антидемократическим методам российской диктатуры и не терять демократического лидерства, которое демонстрировала Украина под руководством Петра Порошенко.



"Существует такое большое европейское государство как Украина, в котором проходят выборы, в котором выбирают президентов, в которых избирают местные власти. Находить что-то такое в предыдущей деятельности такого человека, как президент, очень большой риск. Поэтому и Европа так относится к этому вопросу, что нужно хорошо подумать, прежде чем принимать подобные решения Генпрокуратуры. Надо помнить, что Украина развивалась в демократическом контексте, когда президентом был Порошенко", – напомнил Шушкевич.

Государственное бюро расследований заявило , что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января.

В Офисе генпрокурора в комментарии сообщили , что согласовали арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В Печерском суде Киева заявили, что разрешили задержать пятого президента с целью доставки в суд. Впоследствии в суде добавили, что не получили ходатайства относительно меры пресечения.

"Поэтому мне кажется, что надо хорошо подумать и не спешить с такими заявлениями. Европа поступает правильно, что предупреждает не спешить. Потому что вы находитесь под давлением России, в которой у власти стоят много лет одни и те же люди, и власть стала наркотиком", - предостерегает Шушкевич и добавляет, что именно Кремль заинтересован в таком развитии событий."Абстрагируйтесь от этого, будьте такими, какими всегда были украинцы - образцом для демократии, образцом человечности, образцом справедливости", - резюмирует Станислав Шушкевич.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb