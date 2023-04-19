Об этом информирует СБУ .

"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного пропагандиста Игоря Дуся, который публично отрицает существование украинской государственности", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что в 2014 году злоумышленник возглавляет общественную организацию "Народный собор", являющуюся украинским "филиалом" одноименного российского объединения под эгидой Русской православной церкви. Также он был советником террориста РФ Стрелкова-Гиркина и считает себя "православным публицистом".

После временной оккупации Крыма Дусь выехал на остров.

"Там он был постоянным "гостем" эфиров российских телеканалов, где выступал в роли "политического" или "религиозного" эксперта и оправдывал агрессию против Украины. После полномасштабного вторжения Дусь уже в Москве публично восхвалял участников оккупационных группировок РФ и призвал бойцов ВСУ не сопротивляться захватчикам", - рассказывают в СБУ.

Подсанкционный пропагандист активно распространял нарративы кремля по притеснениям представителей УПЦ МП и восхвалял антиукраинскую деятельность московского патриарха Кирилла.

Следователи сообщили Игорю Дусю заочно о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность и посягательство на территориальную целостность нашей страны.

В настоящее время он находится в России.