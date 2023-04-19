Экс-советнику Гиркину, пропагандисту Дусю объявили подозрение в коллаборационизме и посягательстве на целостность Украины
Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение пропагандисту Игорю Дусю, который был советником экс-главаря "ДНР", "министра обороны" Игоря Гиркина под псевдо Стрелков
Об этом информирует СБУ .
"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного пропагандиста Игоря Дуся, который публично отрицает существование украинской государственности", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что в 2014 году злоумышленник возглавляет общественную организацию "Народный собор", являющуюся украинским "филиалом" одноименного российского объединения под эгидой Русской православной церкви. Также он был советником террориста РФ Стрелкова-Гиркина и считает себя "православным публицистом".
После временной оккупации Крыма Дусь выехал на остров.
"Там он был постоянным "гостем" эфиров российских телеканалов, где выступал в роли "политического" или "религиозного" эксперта и оправдывал агрессию против Украины. После полномасштабного вторжения Дусь уже в Москве публично восхвалял участников оккупационных группировок РФ и призвал бойцов ВСУ не сопротивляться захватчикам", - рассказывают в СБУ.
Подсанкционный пропагандист активно распространял нарративы кремля по притеснениям представителей УПЦ МП и восхвалял антиукраинскую деятельность московского патриарха Кирилла.
Следователи сообщили Игорю Дусю заочно о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность и посягательство на территориальную целостность нашей страны.
В настоящее время он находится в России.
- В октябре 2022 года ГУР Минобороны Украины сообщила, что Гиркин находится на оккупированной территории и объявила вознаграждение в 100 тысяч долларов за взятие его в плен. Однако в декабре стало известно, что террорист вернулся в Москву.
- 17 ноября того года в Гааге состоялось оглашение приговора по делу MH17: боевиков подконтрольной РФ "ДНР" во главе с Гиркиным заочно приговорили к пожизненному заключению.
- В России заявили, что не будут выдаваться Нидерландам Гиркина, приговоренного Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.
- 29 декабря 2022 в Украине приговорили к 10 годам заключения информатора российского оккупанта Игоря Стрелкова-Гиркина, который передавал врагу информацию о перемещении ВСУ.
- Служба безопасности Украины объявила подозрение "вице-министру угля и энергетики ДНР" из ближайшего окружения Стрелкова-Гиркина, который "передавал" оккупантам шахты и предприятия в Донецкой области.
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