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Экс-советник Меркель назвал "Северный поток-2" величайшей ошибкой ее правительства последних лет

31 декабря, 2022 суббота
17:40
Экономика

Советник по внешнеполитическим вопросам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, сейчас – глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген назвал самой большой ошибкой немецкого правительства последних лет строительство газопровода "Северный поток-2" для транспортировки российского газа

Об этом Хойсген заявил в интервью для издания Welt am Sonntag .

"В 2015 году федеральное правительство приняло решение в пользу проекта немецко-российского трубопровода, потому что после аварии на реакторе в Фукусиме, в Японии, Германия хотела отказаться от ядерной энергии, а российский газ был самым быстрым и дешевым решением", - пояснил он.

Сейчас Хойсген признает, что тогда немецкие политики недооценили ситуацию, вспоминая в том числе и насмешливую реакцию на оговорку в 2018 году тогдашнего президента США Дональда Трампа о том, что Германии грозит газовая зависимость от России.

В частности, экс-советник Меркель также считает, что у Германии есть "нравственное обязательство" поддерживать Украину, особенно потому, что Путин рассчитывает на "уменьшение экономической и военной поддержки Украины со стороны США и Европы". Он поддерживает поставку Украине немецких боевых танков Leopard.

Германия лишь за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину отменила сертификацию "Северного потока-2", а немецкие власти не раз отмечали, что возобновлять работу трубопровода не будет.

  • 26 сентября в трубопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы .
  • 29 октября российское министерство обороны назвало военных Великобритании виновными в "планировании, обеспечении и реализации" подрыва подводной части газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток - 2".
  • По мнению экскомандующего Объединенными силами Королевства, Россия могла обвинить ВМС Британии в подрыве Nord Stream, чтобы иметь повод атаковать европейскую энергетическую инфраструктуру.
  • 18 ноября Служба безопасности Швеции заявила , что на "Северных потоках" найдены остатки взрывчатки рядом с газопроводами, что свидетельствует о диверсии.
  • 27 декабря компания Nord Stream AG, являющаяся оператором поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", начала предварительную оценку стоимости ремонта труб.
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Мир
Германия
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