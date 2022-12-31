Об этом Хойсген заявил в интервью для издания Welt am Sonntag .

"В 2015 году федеральное правительство приняло решение в пользу проекта немецко-российского трубопровода, потому что после аварии на реакторе в Фукусиме, в Японии, Германия хотела отказаться от ядерной энергии, а российский газ был самым быстрым и дешевым решением", - пояснил он.

Сейчас Хойсген признает, что тогда немецкие политики недооценили ситуацию, вспоминая в том числе и насмешливую реакцию на оговорку в 2018 году тогдашнего президента США Дональда Трампа о том, что Германии грозит газовая зависимость от России.

В частности, экс-советник Меркель также считает, что у Германии есть "нравственное обязательство" поддерживать Украину, особенно потому, что Путин рассчитывает на "уменьшение экономической и военной поддержки Украины со стороны США и Европы". Он поддерживает поставку Украине немецких боевых танков Leopard.

Германия лишь за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину отменила сертификацию "Северного потока-2", а немецкие власти не раз отмечали, что возобновлять работу трубопровода не будет.