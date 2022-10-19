Экс-сотрудники "Медиа Группы Украина" получили спутниковую лицензию на новый канал
Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал спутниковую лицензию на новый канал экс-работникам "Медиа Группы Украина". Новый канал будет выходить под названием "Мы - Украина"
Об этом сообщает " Детектор Медиа ".
Такое решение регулятор принял 19 октября, лицензия будет действовать в течение 10 лет.
Ранее стало известно, что бывшие работники "Медиа Группы Украина", куда ранее входил канал "Украина 24", основали новое ООО "Мы - Украина". Бенефициарным владельцем компании и директором является блогер и политический эксперт Игорь Петренко. В настоящее время компания арендует павильон и вещает в прямом эфире на YouTube.
"Детектор медиа" сообщает, что до конца войны канал будет вещать в информационном формате, а в дальнейшем планирует добавлять развлекательный контент. Также известно, что в проекте будут работать бывшие журналисты "Украина 24".
"Команда не хотела расходиться, мы сплотились и решили создать свою компанию. Это все те люди, которые работали в "Украина 24", они работали на национальный марафон. Каждый внес свой вклад в компанию. Учредители вкладывались в стартовый капитал. Ведущие выкупали одежду, журналисты - ноутбуки. Операторы покупали технику, которая продавалась в медиагруппе. Это компания коллектива", - сказал генеральный продюсер канала Юрий Сугак.
По словам Сугака, медийщиков поддержал Игорь Петренко, который сейчас ведет направление взаимодействия с международными компаниями и фондами по поиску грантов. Также канал обратился за помощью в государственные и коммерческие компании и рассчитывает на монетизацию на ютубе и продажу прямой рекламы.
- 21 июля Национальный совет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии телеканалов "Медиа Группы Украина".
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