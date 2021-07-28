Экс-соперник Усика сделал ошеломляющий прогноз на бой украинца с Джошуа

Об этом сообщает Boxing UK в YouTube.

По мнению Хантера, украинский тяжеловес победит британца по очкам и сможет избежать нокаута.

"Я не представляю, что Джошуа его нокаутирует. Я не говорю, что Джошуа этого не сделает, ведь он на это способен, но на этот раз я просто не вижу нокаута от него. Я считаю Усика очень защитным бойцом. Он не рискует и не концентрируется на силе. Так что я не вижу, чтобы он поразил Джошуа, но его ударов хватит, чтобы победить судейским решением", - сказал Хантер, который проиграл Усику по очкам в 2017 году в бою за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской совета) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Усик и Джошуа встретятся 25 сентября в Лондоне.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 20 июля о бое между Александром Усиком и Джошуа было объявлено официально.

Джошуа заявил, что в поединке с Усиком снова ставит все свои достижения на карту.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что в контракте на бой с Энтони Джошуа предусмотрена возможность реванша .

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