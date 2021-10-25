Экс-соперник Усика посоветовал Джошуа, как победить украинца в реванше
Британский боксер Тони Беллью заявил, что британец Энтони Джошуа победит украинца Александра Усика, если вернет себе былую агрессию
Об этом сообщает boxingscene.com.
По словам Беллью, которого Усик нокаутировал в 2018 году в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), Джошуа не хватает прежней агрессии в боях и это является причиной его неудачных результатов."Мне кажется, у Джошуа есть определенные резервы перед реваншем. Энтони нужно снова разжечь в себе определенные вещи, вспомнить, что он делал раньше. Главным образом, Джошуа нужно вернуть себе агрессию, которую он демонстрировал примерно до боя с Диллианом Уайтом. Энтони остается настоящим бойцом, но ему нужно снова разбудить это в себе", - сказал Тони Беллью.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 20 октября новым тренером Джошуа стал Ронни Шилдс, ранее работавший с легендарными американцами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.
- 23 октября промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что украинец Александр Усик получит за второй бой против британца огромный гонорар.
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