Экс-соперник Усика посоветовал Джошуа, как победить украинца в реванше

Об этом сообщает boxingscene.com.

По словам Беллью, которого Усик нокаутировал в 2018 году в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), Джошуа не хватает прежней агрессии в боях и это является причиной его неудачных результатов.

"Мне кажется, у Джошуа есть определенные резервы перед реваншем. Энтони нужно снова разжечь в себе определенные вещи, вспомнить, что он делал раньше. Главным образом, Джошуа нужно вернуть себе агрессию, которую он демонстрировал примерно до боя с Диллианом Уайтом. Энтони остается настоящим бойцом, но ему нужно снова разбудить это в себе", - сказал Тони Беллью.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).