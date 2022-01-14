Экс-соперник Усика Чисора сделал нелестный для украинца прогноз на повторный бой с Джошуа
Британский боксер Дерек Чисора уверен, что в бою реванши между Александром Усиком и Энтони Джошуа победит его соотечественник
Об этом сообщает Fightnews .
Чисора уверен, что у Усика нет шансов на успех в повторном бою с Джошуа.
"Думаю, что Эй Джей победит во втором бою. Когда я говорил с ним, то спросил, смотрел ли он тот поединок, и он сказал, что видел всего четыре раунда, поскольку ему не понравилось, как он боксировал. Джошуа имеет невероятную силу удара. Если он дерется с Фьюри, он сразу должен стирать на него, выбрасывая силовые панчи, ему нельзя с ним боксировать, если он это будет делать, то проигрывает, если ты разрешишь Фьюри работать первым номером, в таком случае – у тебя будут проблемы", – сказал бывший соперник украинца Дерек Чисора.
Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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Напомним, 12 января Тайсон Фьюри назвал Александра Усика "накачанным стероидами средневесом".
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