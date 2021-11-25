Экс-соперник Усика Чисора призвал Джошуа не отказываться от реванша с украинцем

Об этом сообщает Daily Mail.



По словам Чисоры, Джошуа обязан еще раз подраться с Усиком.



"То, о чем вы меня спрашиваете - чушь. Джошуа должен отклонить бой? Ерунда. Мой ответ - он должен принять участие в матче-реванше. Ничего страшного не произошло. Вы проиграете бой и двигаетесь дальше", - сказал Дерек Чисора.



В октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей.



Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.