Экс-соперник Усика Чисора призвал Джошуа не отказываться от реванша с украинцем
Британский боксер Дерек Чисора заявил, что Энтони Джошуа должен провести бой-реванш с Александром Усиком
Об этом сообщает Daily Mail.
По словам Чисоры, Джошуа обязан еще раз подраться с Усиком.
"То, о чем вы меня спрашиваете - чушь. Джошуа должен отклонить бой? Ерунда. Мой ответ - он должен принять участие в матче-реванше. Ничего страшного не произошло. Вы проиграете бой и двигаетесь дальше", - сказал Дерек Чисора.
В октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.
- Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
- 24 ноября британский боксерТайсон Фьюри заявил, что очень хочет провести следующий бой против Александра Усика.
- 25 ноября Фьюри заявил, что сейчас ему интересны только бои против Усика и Джошуа.
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