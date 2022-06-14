Экс-соперник Ломаченко нокаутировал соперника в 1-м раунде
Японский боскер Масаиоши Накатани победил мексиканца Хармонито Дела Торре нокаутом в первом раунде
Об этом сообщает Tim Boxeo в Twitter.
Накатани отправил Дела Торре на пол ударом по печени на 76-й секунде боя.
Японец в июне 2021 проиграл нокаутом украинцу Василию Ломаченко. Также Масайоши Накатани в 2019 году встречался с другим эксчемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) – американцем Теофимо Лопесом – и уступил ему очки.
Для Накатани бой против Дела Торре был первым после поражения Ломаченко.
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5 июня Дэвин Хейни отобрал у Джорджа Камбососа звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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