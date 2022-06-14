Об этом сообщает Tim Boxeo в Twitter.

Накатани отправил Дела Торре на пол ударом по печени на 76-й секунде боя.

Японец в июне 2021 проиграл нокаутом украинцу Василию Ломаченко. Также Масайоши Накатани в 2019 году встречался с другим эксчемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) – американцем Теофимо Лопесом – и уступил ему очки.

Для Накатани бой против Дела Торре был первым после поражения Ломаченко.

5 июня Дэвин Хейни отобрал у Джорджа Камбососа звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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