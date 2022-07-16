Экс-служащих киевского коммунального предприятия подозревают в мошенничестве более чем на 18,5 млн грн
Трем бывшим служащим коммунального предприятия и их директору сообщено о подозрении в мошенничестве и служебном подлоге более чем на 18,5 млн грн
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
"Должностные лица коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета для проведения работ по расчистке озера на территории Голосеевского района г. Киева на основании договора привлекли коммерческое предприятие", - говорится в сообщении.
Озеро – не расчистили. Зато служащие коммерческого и коммунального предприятий незаконно извлекли песок, который затем использовали для строительства.
Злоумышленники подделали акты выполненных работ, где указали ложную информацию об объемах и стоимости работ. Таким образом, завладев бюджетными средствами Киева - более 18,5 млн грн.
В домах бывших служащих коммунпредприятия и подельников на Киевщине и Житомирщине провели обыски.
Экс-директор столичного коммунального предприятия и еще трое бывших служащих сообщены о подозрении в мошенничестве и подделке документов.
В настоящее время правоохранители выбирают подозреваемым меры пресечения.
- Правоохранители разоблачили руководство Госпродпотребслужбы на масштабной коррупционной схеме. Злоумышленники пытались создать подконтрольное предприятие, которое в течение 2022 года должно было незаконно присвоить более 650 млн грн из госбюджета, впрочем для старта работ необходимо было 2,5 млн грн.
- Двум бывшим чиновникам Центрэнерго сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и завладении более 5,3 млн гривен.
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