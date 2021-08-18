Экс-секретарь СНБО Данилюк попал в ДТП на мотоцикле
Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк попал на мотоцикле в ДТП из-за падения на дорогу дерева
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото с последствиями аварии.
"Вчера ночью по дороге домой, проходящей лесом, из-за порыва ветра прямо перед носом падает дерево ... Чудом среагировал. Помогла школа мотокросса. Знал, что тормозить - смерть. Как-то умудрился "перескочить". Пролетел метров сорок, "остановился"в метрах 100 . Пока летел эти метры, перед лицом промелькнула вся жизнь - правду говорят ", - написал Данилюк.
Кроме того, по словам экс-главы СНБО, с деревом на дороге столкнулась также машина, ехавшая следом.
"Уже позже видел ее на обочине в 200 метрах от места столкновения капитально поврежденной. Слава Богу, все живы. Мотоциклу конец. Я его, конечно, очень любил, и на этот раз он взял на себя весь удар", - уточнил он.
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