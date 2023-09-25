Экс-руководителя военкомата в Днепре подозревают в обогащении более чем на 8,8 млн грн
В Днепре Нацполиция начала расследование против бывшего руководителя Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки из-за незаконного обогащения
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Следователи обнаружили имущество, принадлежащее подозреваемому и его семье, стоимость которого значительно превышает их законные доходы.
НАПК пришло к выводу, что за полтора года полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины экс-руководитель Днепропетровского военкомата приобрел активы более чем на 8,8 млн грн.
Ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины) и изберут меру пресечения в виде содержания под стражей.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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