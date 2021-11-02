Экс-руководителя управления "Укртрансбезопасности" будут судить за поборы с перевозчиков
Экс-руководителя управления "Укртрансбезопасности" будут судить за регулярные поборы с перевозчиков
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура .
Киевская городская прокуратура направила обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя управления "Укртрансбезопасности", принимавшего взятки с перевозчиков.
Согласно материалам следствия, чиновник ежемесячно требовал и получал неправомерную выгоду за несоставление актов нарушения законодательства об автомобильном транспорте и беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности по пассажирским перевозкам на территории столицы.
"Разрешение" стоило 50$ за каждое транспортное средство.
Чиновника поймали при получении взятки суммой 500$.
Открыто производство по ч.3 ст.368 УК Украины.
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