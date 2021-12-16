Экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбу уволили с военной службы

Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

"Он (министр обороны Резников, - ред.) уволил меня по моему рапорту, который был написан (еще в сентябре 2021 года, - ред.)", - сказал Бурба.

По его словам, Резников подписал рапорт в среду, 15 декабря. Это был повторный рапорт, ведь первый отказался подписать на тот момент глава Минобороны Андрей Таран.

Бурба отметил, что в то время было запланировано заседание временной следственной комиссии парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев. Тогда должны были заслушать показания Бурбы, однако из-за якобы отсутствия кворума заседание перенесли.

"Они перенесли, я так думаю, потому что просто не хотели слушать. И в это время меня набрал министр обороны (Таран, – ред.) и сказал, чтобы я пришел к нему в кабинет. Во время разговора я не согласился с его позицией по моему участию в ВСК. Я написал рапорт на увольнение. В связи с тем, что министр был уволен, я написал новый рапорт, и по состоянию на вчера его министр (Резников, - ред.) удовлетворил, приказ подписан", - сказал он.

О причинах, почему Таран отказался подписать рапорт, Бурба сказал так: "Могу сказать, что у меня есть непроверенные оперативные данные: якобы это был один из рычагов влияния на меня, что я военнослужащий, и таким образом, возможно, министр или кто-то из ОП думал, что это влияние на меня, поэтому, выслушав министра, я решил написать рапорт, я не согласился с его позицией по моему участию (в ВСК, - ред.)".

На запрос издания об этом событии министр Резников ответил, что подписал рапорт об отставке Бурбы до своей командировки в Швецию. Эта командировка, согласно информации на сайте Минобороны, началась 13 декабря.

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