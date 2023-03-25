Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Баканов находится в Украине. Против него было начато служебное расследование, которое, я так понимаю, дальше не пошло. После того, как уволили Баканова, СБУ провела служебное расследование в соответствии с его деятельностью. Если там обнаружили какие-то нарушения, то следующий шаг должен быть - передача дела в ГБР. Крайний раз, когда у нас был председатель СБУ Василий Васильевич Малюк, он сказал, что расследование засекречено. Из-за того, что заседание у нас было открытым, мы не смогли получить данные. Я надеюсь, что как-то пригласим Василия Васильевича и спросим о результатах этого расследования", – сказал полковник СБУ.

Роман Костенко добавил, что если мы увидим, что среди назначенных людей были те, которые не смогли организовать работу Службы Безопасности, то с этими вопросами нужно разбираться.