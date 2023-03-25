Экс-руководитель СБУ Баканов находится в Украине, расследование по его делу засекречено, - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, отметил, что против Баканова было начато служебное расследование, которое дальше не пошло
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Баканов находится в Украине. Против него было начато служебное расследование, которое, я так понимаю, дальше не пошло. После того, как уволили Баканова, СБУ провела служебное расследование в соответствии с его деятельностью. Если там обнаружили какие-то нарушения, то следующий шаг должен быть - передача дела в ГБР. Крайний раз, когда у нас был председатель СБУ Василий Васильевич Малюк, он сказал, что расследование засекречено. Из-за того, что заседание у нас было открытым, мы не смогли получить данные. Я надеюсь, что как-то пригласим Василия Васильевича и спросим о результатах этого расследования", – сказал полковник СБУ.
Роман Костенко добавил, что если мы увидим, что среди назначенных людей были те, которые не смогли организовать работу Службы Безопасности, то с этими вопросами нужно разбираться.
- 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ. 18 июля Зеленский подал в Раду проект постановления об увольнении Баканова.
- В Госдепартаменте США отметили, что "внимательно следят" за ситуацией вокруг происходивших одновременно отстранений Венедиктовой и Баканова. А 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.
- 7 февраля сообщалось, что СБУ завершила служебное расследование против экс-руководителя Баканова.
- 11 марта BBC со ссылкой на ответ ГБР проинформировали, что ГБР не расследует никакого дела в отношении экс-руководителя СБУ Баканова
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