Экс-руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан записался в терроборону Киева
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан решил вернуться из Австрии в Киев, чтобы записаться в терроборону города
Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице, передает Еспрессо.TV.
"3000 км из высокогорного Австрийского городка в Киев - 5 дней в дороге. И я в Киеве записываюсь в терроборону! По дороге меня подвозили миллионеры, бизнесмены, украинцы, которые возвращались бороться, простые хлопцы-заробитчане, ехавшие воевать, сотни волонтеров, которые греют, кормят, поддерживают. История моего возвращения – это отдельная история невероятных украинцев!", - написал Богдан.
Он объяснил, что пишет это для того, чтобы люди не верили роспропаганде, что украинцы бегут.
"Женщины на запад, мужики - на восток!!! Русский Военный корабль - иди нахуй!", - подчеркнул Андрей Богдан.
- Напомним, оккупанты с 24 февраля потеряли в войне с Украиной более 9 тыс. военных, 1 190 единиц бронетехники, 33 самолета и 105 систем артиллерии.
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