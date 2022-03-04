Экс-руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан записался в терроборону Киева

Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице, передает Еспрессо.TV.



"3000 км из высокогорного Австрийского городка в Киев - 5 дней в дороге. И я в Киеве записываюсь в терроборону! По дороге меня подвозили миллионеры, бизнесмены, украинцы, которые возвращались бороться, простые хлопцы-заробитчане, ехавшие воевать, сотни волонтеров, которые греют, кормят, поддерживают. История моего возвращения – это отдельная история невероятных украинцев!", - написал Богдан.



Он объяснил, что пишет это для того, чтобы люди не верили роспропаганде, что украинцы бегут.



"Женщины на запад, мужики - на восток!!! Русский Военный корабль - иди нахуй!", - подчеркнул Андрей Богдан.

Напомним, оккупанты с 24 февраля потеряли в войне с Украиной более 9 тыс. военных, 1 190 единиц бронетехники, 33 самолета и 105 систем артиллерии.

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