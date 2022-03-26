Экс-регионала Цареву выдвинули подозрение в госизмене

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Отметим, что недавно бывший регионал предложил сдать украинский Кривой Рог российско-оккупационным войскам.

"В результате этого Царев был вынужден приобрести билет на российский туристический лайнер, следующий по традиционному маршруту. Напомню, что отправлять военных преступников в увлекательное путешествие на кораблике вдоль российского фарватера уже не считается оскорблением", - написала Венедиктова.

Известно, что Цареву выдвинули подозрение по ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса – призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям. Также ему обвиняют в поддержке решений и действий государства-агрессора и его вооруженных формирований, сотрудничество с государством-агрессором и его вооруженными формированиями.

"Последствия за подобные преступления, безусловно, если компетентный суд согласится с позицией прокуроров, строгие – пожизненное заключение. Не могу взять на себя смелость предусмотреть вердикт суда, но надеюсь, что решение будет справедливым", – добавляет Венедиктова.

Напомним, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отверг призыв предателя Олега Царева сдать город российским войскам.