Экс-регионал Царев предложил сдать Кривой Рог, мэр отправил его вслед за российским кораблем

Об этом глава ОВА Кривого Рога сообщил в Фейсбуке.

"Пошел на х*й, предатель, вместе со своими хозяевами", – написал он.

Вилкул обнародовал сообщение Царева, в котором говорит, что российские солдаты уже подошли к Кривому Рогу, и предлагает сотрудничество с РФ.



"Наши войска сейчас находятся под Кривым Рогом. Ожидаю от мэра Кривого Рога Юрия Вилкула последовательности. Юрий и Александр Вилкулы раньше были моими однопартийцами и всегда занимали пророссийскую позицию. Пойти на сотрудничество с армией РФ – это значит сохранить город и жизнь криворожан. Надеюсь, мэр Кривого Рога примет правильное решение», – написал Царев.

Отметим, что бывший "регионал" Олег Царев обвиняется в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией во время захвата Крыма, скрывался в РФ - а во время войны пришел с оккупантами в Украину.

Напомним, председатель облсовета Николаевщины заявила , что российские кафиры пытались заставить ее к сотрудничеству, угрожая ей и семье.