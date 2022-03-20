Экс-регионал Царев предложил сдать Кривой Рог, мэр отправил его вслед за российским кораблем
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отверг призыв предателя Олега Царева сдать город российским войскам
Об этом глава ОВА Кривого Рога сообщил в Фейсбуке.
"Пошел на х*й, предатель, вместе со своими хозяевами", – написал он.
Вилкул обнародовал сообщение Царева, в котором говорит, что российские солдаты уже подошли к Кривому Рогу, и предлагает сотрудничество с РФ.
"Наши войска сейчас находятся под Кривым Рогом. Ожидаю от мэра Кривого Рога Юрия Вилкула последовательности. Юрий и Александр Вилкулы раньше были моими однопартийцами и всегда занимали пророссийскую позицию. Пойти на сотрудничество с армией РФ – это значит сохранить город и жизнь криворожан. Надеюсь, мэр Кривого Рога примет правильное решение», – написал Царев.
Отметим, что бывший "регионал" Олег Царев обвиняется в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией во время захвата Крыма, скрывался в РФ - а во время войны пришел с оккупантами в Украину.
- Напомним, председатель облсовета Николаевщины заявила , что российские кафиры пытались заставить ее к сотрудничеству, угрожая ей и семье.
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