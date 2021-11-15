Экс-редакция Kyiv Post запускает новое СМИ

Об этом экс-работники газеты сообщили в Facebook.



"Сейчас мы переходим к запуску нового медиа-аутлета с 30 экс-работниками Kyiv Post на борту, чтобы продлить его наследие", - говорится на странице Save the Kyiv Post.



Редакционную команду возглавит бывшая заместитель главного редактора Kyiv Post Ольга Руденко, которая 10 лет работала в газете.



За бизнес-сторону нового проекта будет отвечать базирующаяся в Лондоне и Киеве медиаконсультационная фирма Jnomics Media.



"Учредители Jnomics - выпускники Kyiv Post, Якуб Парусински и Дарья Шевченко. Они имеют личную связь с командой и вдохновенно помогают нам в создании издания. Парусинский и Шевченко будут віступать в должности главного финансового директора и главного исполнительного директора соответственно", - говорится в сообщении.



Кроме того, бывшая команда Kyiv Post с 15 ноября начала выпускать собственный продукт - информационный бюллетень. Он будет выходить, пока СМИ находится в стадии разработки.



Справка: Kyiv Post – старейшая англоязычная газета страны. Ее основал американец Джед Санден 18 октября 1995 года в Киеве. Газета вышла в Интернете в 2002 году. Материалы издания касаются темы политики, бизнеса и культуры.

Напомним, 8 ноября владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван заявил, что издание с 8 ноября "на короткое время" прекращает свою работу. Журналистка издания Анна Миронюк назвала увольнение редакции "расплатой" со стороны Кивана за "попытку коллектива сохранить независимость Kyiv Post".