Экс-редакция Kyiv Post запускает новое СМИ
Бывшие работники англоязычной газеты Kyiv Post, уволенные в связи с закрытием издания, планируют запустить новое медиа
Об этом экс-работники газеты сообщили в Facebook.
"Сейчас мы переходим к запуску нового медиа-аутлета с 30 экс-работниками Kyiv Post на борту, чтобы продлить его наследие", - говорится на странице Save the Kyiv Post.
Редакционную команду возглавит бывшая заместитель главного редактора Kyiv Post Ольга Руденко, которая 10 лет работала в газете.
За бизнес-сторону нового проекта будет отвечать базирующаяся в Лондоне и Киеве медиаконсультационная фирма Jnomics Media.
"Учредители Jnomics - выпускники Kyiv Post, Якуб Парусински и Дарья Шевченко. Они имеют личную связь с командой и вдохновенно помогают нам в создании издания. Парусинский и Шевченко будут віступать в должности главного финансового директора и главного исполнительного директора соответственно", - говорится в сообщении.
Кроме того, бывшая команда Kyiv Post с 15 ноября начала выпускать собственный продукт - информационный бюллетень. Он будет выходить, пока СМИ находится в стадии разработки.
Справка: Kyiv Post – старейшая англоязычная газета страны. Ее основал американец Джед Санден 18 октября 1995 года в Киеве. Газета вышла в Интернете в 2002 году. Материалы издания касаются темы политики, бизнеса и культуры.
- Напомним, 8 ноября владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван заявил, что издание с 8 ноября "на короткое время" прекращает свою работу. Журналистка издания Анна Миронюк назвала увольнение редакции "расплатой" со стороны Кивана за "попытку коллектива сохранить независимость Kyiv Post".
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