Экс-работник СБУ заявил, что убил мужчину, который вербовал его для проведения терактов в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба ДБР .

Он рассказал, что является бывшим сотрудником СБУ. По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший ему помочь с организацией терактов в столице.

Переговоры проходили в гостинице в центре Киева, после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался убить мужчину. Завязалась потасовка, в результате которой он нанес ножевое ранение "вербовщику".

Бывший правоохранитель утверждал, что сразу поехал к экс-коллегам из СБУ, но там рассказ не был воспринят серьезно. По результатам оперативного выезда на место происшествия оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве.

Мужчина передан следственно-оперативной группе Шевченковского райуправления полиции ГУНП в Киеве.