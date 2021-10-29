Экс-работник СБУ заявил, что убил мужчину, который вербовал его для проведения терактов в Киеве
На прием к дежурному следователю ГБР пришел гражданин Украины, который сообщил об убийстве им мужчины в номере гостиницы в ночь с 28 на 29 октября в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба ДБР .
Он рассказал, что является бывшим сотрудником СБУ. По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший ему помочь с организацией терактов в столице.
Переговоры проходили в гостинице в центре Киева, после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался убить мужчину. Завязалась потасовка, в результате которой он нанес ножевое ранение "вербовщику".
Бывший правоохранитель утверждал, что сразу поехал к экс-коллегам из СБУ, но там рассказ не был воспринят серьезно. По результатам оперативного выезда на место происшествия оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве.
Мужчина передан следственно-оперативной группе Шевченковского райуправления полиции ГУНП в Киеве.
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