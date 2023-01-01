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Экс-прокурор по делу Милошевича: Путин не должен избежать суда за преступления в Украине

1 января, 2023 воскресенье
14:23
война с Россией

Британский юрист Джефри Найс, сотрудничавший с Международным трибуналом по бывшей Югославии, считает, что президент РФ должен быть привлечен к ответственности за военные преступления во время войны в Украине

Об этом он сказал радиостанции BBC Radio 4 .

Найс с 1998 по 2006 год был главным прокурором по делу бывшего сербского лидера Слободана Милошевича. По словам британского юриста, обвинения против Путина совершенно очевидны.

"Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о происходящем из телевизионных сообщений - как и все мы. Но он не приказал вернуться, чтобы расследовать очевидные преступления. Он виновен", - сказал он.

В частности, Найс выразил удивление, что прокуроры и политики не "формулируют это гораздо более свободно и открыто", и предположил, что Путин может в будущем получить иммунитет от судебного преследования в рамках следствия по окончании войны в Украине.

"Международный уголовный суд, в юрисдикцию которого входит Украина, пока не сделал никаких заявлений об ответственности Путина за это преступление", - сказал Найс.

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"Возникает вопрос, почему прокурор с этим не спешит. Возможно, он считает, что отсутствие обвинений против Путина несет политические выгоды? Политические выгоды – это урегулирование. Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составят проект политического соглашения, в котором будет пункт о том, что Путина нельзя судить. Это ужасная перспектива, она будет означать, что народ Украины полностью лишится правосудия", - считает Найс.

По мнению юриста, Путина, а не отдельных офицеров, особенно важно судить, поскольку таким образом "моральная ответственность будет установлена на самом первом этапе, и затем ее нельзя будет подвергнуть сомнению или изменить".

Найс также добавил, что, по его мнению, суд может начаться "хоть завтра", и его должны вести украинцы – и на украинском языке. При этом присутствие в суде самого Путина, по мнению бывшего прокурора, необязательно.

В ответ на утверждение Найса Международный уголовный суд заявил, что его прокурор Карим Хан работает в Украине, собирая свидетельства военных преступлений, и намерен выписать ордера на арест виновных, когда для этого будет достаточно доказательств.

"Любые утверждения, что на офис прокурора или самого прокурора оказывается постороннее давление или влияние с целью задержать расследование или другие действия, не отвечают действительности", - говорится в заявлении суда.

  • Напомним, 22 декабря, во время встречи с пропагандистами, Путин заявил , что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине, впервые употребив это определение относительно "спецоперации".
  • 23 декабря стало известно, что прокуратура и МВД должны возбудить против Путина уголовное дело из-за "фейков об армии" за то, что он назвал "спецоперацию" войной.

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