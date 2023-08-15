Экс-президенту США Трампу объявили четвертое уголовное обвинение

Об этом сообщает CNN.

Коллегия присяжных в Атланте в понедельник объявила Трампу новый пакет обвинений по выборам в Джорджии на 98 страницах, ставший четвертым уголовным обвинением против экс-президента. Обвинения стали результатом расследования окружного прокурора Фултона Фанни Уиллис и касаются возможных усилий экс-президента и его соратников изменить результаты выборов 2020 года.

Всего обвиняют 19 человек. Это Дональд Трамп, а также, среди прочих, его юрист Руди Джулиани, тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Мэдоуз, юрист Трампа Джон Истмэн.

Во вступлении к обвинению прокуроры заявили, что Трамп и соратники "сознательно вступили в сговор с целью противоправно изменить результаты выборов в пользу Трампа" и их план предусматривал от двух актов вмешательства в округе Фултон и других.

Трампу выдвинули обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть касаются сговора с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; о судебном иске Трампа и его юриста Джона Истмэна на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.

Трампа и соратников обвиняют в таких незаконных действиях, как ложные заявления, выдавание себя за должностное лицо, подделка и предоставление фальшивых документов, влияние на свидетелей, похищение цифровых данных и нарушение конфиденциальности, сговор с целью ввести в заблуждение государство.

В обвинении упоминают также 30 соучастников, которым обвинения не выдвигаются.

Перед этим суд случайно "засветил" текст обвинения.

Обвинения против Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали дом Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам в деле о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт относительно Трампа по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

В июле специальный прокурор США Джек Смит выдвинул против экс-президента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

Трамп сообщил, что в рамках предъявленных в его адрес обвинений ему может суммарно угрожать 561 год заключения.