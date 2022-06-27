Экс-президенту Молдовы Додону выдвинуто новое обвинение

Об этом сообщает ЕН со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

Обвинения были предъявлены на основании его действий в 2008-2009 годах. Тогда он был министром экономики и торговли.

"Он (Додон, – ред.) обвиняется в том, что, занимая этот пост, подписал указ, на основе которого в мае 2008 года генеральный директор Energocom заключил с венгерской компанией контракт о закупке электроэнергии по завышенной цене, нанеся государству ущерб в размере $11 ,9 млн", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что Додон пришел на допрос, но не признал вину.

Он в своем Telegram назвал обвинение политически мотивированным.

"Судя по всему, прокуроры не находят доказательств по другим обвинениям, вот и решили активизироваться по этому делу. Но тогда, 14 лет назад, мы покупали электроэнергию дешевле, чем многие государства в регионе", - утверждает Додон.

Игоря Додона, бывшего пророссийского президента, в Молдове подозревают в измене Родине. Также ему инкриминируют финансирование партии путем организованной преступности и незаконное обогащение. 26 мая суд одобрил решение о мере пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.