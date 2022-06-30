Экс-президента Украины и его главного охранника будут судить за подстрекательство к дезертирству и незаконную переправку через границу
Бывший президент Украины Виктор Янукович и его главный охранник предстанут перед судом за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу
Об этом сообщила в телеграмме пресс-служба Офиса генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего Президента Украины и экс-замначальника УГО - начальника Службы безопасности Президента Украины", - говорится в сообщении.
Известно, что 23 февраля 2014 года Янукович с начальником своей службы безопасности и россиянами, на трех военных вертолетах РФ, вылетел из с. Урзуф Донетчины в г. Анапа Краснодарского края. Таким образом, сам незаконно пересек и переправил не менее 20 человек через госграницу Украины.
Также бывший президент подстрекал к дезертирству: "В этот же день экс-президент, находясь на территории воинской части ЧФ РФ в районе Казацкой бухты в г. Севастополе, подстрекал военнослужащих УГО Украины".
Януковича и его главного охранника будут судить за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу.
- 24 июня следователи ГБР завершили досудебное расследование по захвату экс-президентом Украины Виктором Януковичем государственной власти в 2010 году.
- 4 июня суд разрешил заочно расследовать госизмену экспрезидента Виктора Януковича во время соглашения с РФ о продлении пребывания в Украине флота РФ, что способствовало оккупации Крыма.
- 3 июня Шевченковский районный суд Киева разрешил осуществление заочного расследования в отношении бывшего президента Виктора Януковича по этому делу.
- Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год.
- СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение.
- 24 марта 2021 года ГБР сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении государственной измены из-за подписания в 2010 году "Харьковских соглашений". 20 октября суд его заочно арестовал.
- 23 мая суд разрешил арест Януковича по делу о "Харьковских соглашениях".
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