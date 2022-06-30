Об этом сообщила в телеграмме пресс-служба Офиса генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего Президента Украины и экс-замначальника УГО - начальника Службы безопасности Президента Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что 23 февраля 2014 года Янукович с начальником своей службы безопасности и россиянами, на трех военных вертолетах РФ, вылетел из с. Урзуф Донетчины в г. Анапа Краснодарского края. Таким образом, сам незаконно пересек и переправил не менее 20 человек через госграницу Украины.

Также бывший президент подстрекал к дезертирству: "В этот же день экс-президент, находясь на территории воинской части ЧФ РФ в районе Казацкой бухты в г. Севастополе, подстрекал военнослужащих УГО Украины".

Януковича и его главного охранника будут судить за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу.