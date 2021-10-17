Экс-президента США Клинтона выписали из больницы после экстренной госпитализации
Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы после экстренной госпитализации в Калифорнии
Об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента Анхель Уренья в twitter.
По его словам, Клинтон, который был госпитализирован с заражением крови, выписан из больницы.
"Президент Клинтон был сегодня выписан из медицинского центра UC Irvine. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков", - написал Урень.
75-летнего Билла Клинтона госпитализировали 12 октября из-за ухудшения самочувствия.
Клинтон занимал пост президента США с 1993 по 2001 год.
- 16 октября сообщалось, что состояние Билла Клинтона, которого госпитализировали в Калифорнии из-за урологической инфекции, улучшилось.
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