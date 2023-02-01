Экс-президента "Мотор Сечи" Богуслаева разоблачили и на финансировании террористов "ДНР"
Экс-президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву сообщили о новом подозрении - в содействии деятельности террористической организации "ДНР"
Об этом сообщила пресс- служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в декабре 2017 года Богуслаев организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения – Снежнянский машиностроительный завод ПАО "Мотор Сич" на временно оккупированной территории в Снежном Донецкой области и платил террористам "ДНР" так называемые налоги и таможенные платежи, таким образом боевых действий против Украины.
"Для обхода установленных ограничений на хозяйственные взаимоотношения с предприятием на временно оккупированной территории Донбасса использовались подконтрольные коммерческие структуры, зарегистрированные в иностранной юрисдикции", - рассказали в ОГП.
"АО Мотор Сич" через зарубежные компании поставляло сырье в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получало из него изготовленные запчасти для авиационных двигателей производства АО Мотор Сич, - добавили там.
- В октябре 2022 года бывшего директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в госизмене . Известно, что он бесперебойно поставлял российским оккупантам двигатели к вертолетам и самолетам. Также с 2000 года Богуслаев имеет гражданство РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания от стражи на 2 месяца.
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