Экс-президента Франции Саркози приговорили к году: срок можно будет отбыть дома

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Le Figaro.

По версии следствия, команда экс-президента потратила на кампанию 43 млн евро - почти вдвое больше, чем можно было.

Для того, чтобы скрыть нарушения, средства записали как расходы на партийные мероприятия.

Прокуратура требовала для Саркози год заключения, из которого 6 месяцев условно.



Суд вынес приговор о годе заключения. Наказание можно будет отбывать дома с ношением электронного браслета.

Ожидается, что экс-президент обжалует приговор.

1 марта суд во Франции вынес обвинительный приговор в отношении бывшего президента страны Николя Саркози по делу о коррупции. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых - условно.