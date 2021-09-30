Экс-президента Франции Саркози приговорили к году: срок можно будет отбыть дома
Бывший президент Франции Николя Саркози осужден по делу о незаконном финансировании избирательной кампании в 2012 году
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Le Figaro.
По версии следствия, команда экс-президента потратила на кампанию 43 млн евро - почти вдвое больше, чем можно было.
Для того, чтобы скрыть нарушения, средства записали как расходы на партийные мероприятия.
Прокуратура требовала для Саркози год заключения, из которого 6 месяцев условно.
Суд вынес приговор о годе заключения. Наказание можно будет отбывать дома с ношением электронного браслета.
Ожидается, что экс-президент обжалует приговор.
- 1 марта суд во Франции вынес обвинительный приговор в отношении бывшего президента страны Николя Саркози по делу о коррупции. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых - условно.
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