Экс-президента Армении Саргсяна вызвали на допрос по делу о взяточничестве
Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна вызвали на допрос по делу о взяточничестве, которое было возбуждено еще три года назад на основании жалобы бизнесвумена Сильвы Амбарцумян
Об этом сообщает армянское Радио Свобода .
В Антикоррупционном комитете не предоставили подробностей об обвинении, но сообщили, что вызвали Саргсяна на допрос по делу о взяточничестве.
Это уголовное дело было возбуждено три года назад на основании жалобы бизнесвумена Сильвы Амбарцумян и расследуется в рамках уголовного дела "1 марта".
После бархатной революции в Армении для раскрытия кровавых событий после выборов 2008 года было возбуждено уголовное дело по статье о свержении конституционного строя.
После революции бизнесвумэн заявила, что в 2008 году дала взятку чиновникам, чтобы иметь возможность заниматься деятельностью в горнодобывающей сфере.
В деле обвиняемыми выступают также второй президент Армении Роберт Кочарян и бывший руководитель его аппарата, а ныне депутат оппозиционной парламентской фракции "Аястан" Армен Геворкян.
Это не единственное дело, возбужденное против третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Он два года выступает как обвиняемый по делу о дизельном топливе.
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