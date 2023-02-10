Экс-президент Vermilion Energy Энтони Марино возглавил наблюдательный совет Нафтогаза
Главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" был избран Энтони Марино, специалист по разведке и добыче углеводородов
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Отмечается, что это решение было принято в рамках заседания наблюдательного совета компании сегодня, 10 февраля 2023 года.
Известно, что у Марино есть широкий управленческий опыт. Как отмечается, ранее он занимал должности исполнительного директора, президента и СЕО Vermilion Energy – международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией в $4 млрд.
Марино также является президентом и CEO энергетической компании Tenaz Energy. В течение 2002-2020 годов работал в наблюдательных советах и советах директоров шести компаний и организаций, является гражданином США и Канады.
Справка
Согласно действующему уставу НАК "Нафтогаз Украины", персональный состав наблюдательного совета избирается общим собранием. Глава наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета из числа простым большинством голосов избранного состава наблюдательного совета.
- 1 февраля стало известно, что поставки газа в Украину профинансируют правительство Норвегии, Нафтогаз закупит его на грант от Европейского банка реконструкции и развития на сумму до €188,8 млн.
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