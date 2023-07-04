Экс-президент Польши о войне в Украине: за 500 дней Путину не удалось реализовать ни одной цели, для него это катастрофа
Экс-президент Польши Александер Квасневский считает, что российский диктатор Владимир Путин за 500 дней захватнической войны против Украины не достиг ни одной цели
Об этом политик сказал в интервью Укринформу .
По словам экс-президента Польши, план Путина не допустить расширения НАТО провалился – членом Альянса уже стала Финляндия и вскоре станет Швеция.
Кроме того, РФ не смогла захватить Киев и убить или арестовать президента Зеленского.
"Киев стоит, война длится уже почти 500 дней, украинское государство функционирует, в Киев могут доехать не только простые пассажиры, но и президенты стран", - сказал Квасневский.
"В-третьих, и это, вероятно, самое главное, Путин был убежден, что украинского народа не существует, его национальное сознание невысокое и он так упорно не будет бороться с Россией. Сегодня, если у него сохранилось хоть немного рационального мышления, он должен понимать, что у украинцев очень сильное национальное сознание, они решительно настроены воевать за независимость Украины и показывают в этой борьбе чрезвычайный героизм. Представления, что его будут приветствовать в Украине с цветами, были мифами российской пропаганды. Все расчеты, на которые опиралась российская агрессия, оказались ложными", – добавил польский политик.
По его словам, "за 500 дней Путину не удалось реализовать ни одну цель, и это для него должно быть катастрофой".
- В июне глава МИД Польши Рау говорил, что Кремль не достиг ни одной стратегической цели , но повлиял на сотрудничество НАТО и Украины.
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