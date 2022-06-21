Экс-президент Молдовы Додон останется под домашним арестом
21 июня суд рассмотрел ходатайство прокурора о продлении на 30 суток домашнего ареста экс-президенту Игорю Додону
Бывший президент Молдовы Игорь Додон, обвиняемый в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией, останется под домашним арестом еще на 30 суток.
"Этого и следовало ожидать в условиях реформированной юстиции", - заявил Додон журналистам, добавив, что обжалует решение суда в апелляционной палате Кишинева.
Также под арестом еще на 30 суток останется родственник Додона Петру Мериняну, который также проходит подозреваемым по делу против бывшего президента. Мериняну остается в тюрьме №13.
- 8 июня Игорь Додон заявил , что действующая молдовская власть ведет подготовку к присоединению Молдовы к Румынии.
- Игоря Додона, бывшего пророссийского президента, в Молдове подозревают в измене Родине. Также ему инкриминируется финансирование партии путем организованной преступности и незаконное обогащение. 26 мая суд одобрил решение о мере пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.
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