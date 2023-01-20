Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, цитирует KazTag .

Он отметил, что сейчас экспрезидент Казахстана находится в удовлетворительном состоянии. Операция, по его словам, проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю. Пя.

"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", – сказал Укибай.

Ранее издание KazTag сообщало, что Назарбаева госпитализировали в одну из клиник Астаны. Там ему проводилось комплексное обследование сердца. Тогда же появилась информация о том, что Назарбаев будет делать операцию.

11 января Конституционный суд Казахстана лишил бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева привилегий.