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Экс-президент Франции Саркози призвал Украину забыть об оккупированных РФ территориях. В ОП назвали его заявление соучастием в преступлении

17 августа, 2023 четверг
15:17
Украина

Бывший президент Франции Николя Саркози призвал Украину забыть об оккупированных Россией территориях, назвав попытки освобождения Крыма иллюзией

Об этом он сказал в интервью Le Figaro .

По его словам, отвоевать Крым ВСУ не смогут.

"Когда речь идет об этой территории, которая была российской до 1954 года и где большинство населения всегда чувствовало себя россиянами, я считаю, что любое возвращение к тому, как было раньше, является иллюзией", — сказал Саркози.

Экс-президент Франции предложил провести в оккупированном Крыму и на "спорных территориях" еще один референдум под контролем международного сообщества. Он заявил, что если Украине не удастся полностью освободить эти земли от россиян, то выбор будет между "замороженным конфликтом, который неизбежно приведет к новому горячему конфликту", и "референдумами".

По мнению Саркози, Украина "не место в ЕС или НАТО", она должна оставаться нейтральной.

Реакция Украины

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал заявление Саркози соучастием в преступлении.

"Фантастическая преступная логика экс-президента Франции Николя Саркози, в которой он оправдывает захватнические войны России, вновь обнажила одну из фундаментальных причин сегодняшней войны. Именно поощрение лидерами западных стран преступных планов Путина по захвату чужих земель в 2008-м и особенно в 2014 году агрессии в Европе и массовому убийству украинцев. Поощрение Саркози – это непосредственное соучастие в многолетнем преступлении", - подчеркнул он.

Подоляк подчеркнул, что нет никаких "спорных" или "новых" территорий России.

"Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь с преступниками. Крым и Донбасс – безусловная территория Украины. И, соответственно, единственный способ реально остановить войну – это возвращение на эти территории международного права", - сказал он. советник руководителя ОП.

  • Во Франции Саркози осужден по делу о коррупции. Ему дали два года условно, а еще год политик будет отбываться под домашним арестом с электронным браслетом.
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