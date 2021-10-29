Экс-президент "Барселоны" удивил целями клуба после увольнения тренера
Бывший президент испанской "Барселоны" Жоан Гаспар считает, что клуб прибавит после увольнения Рональда Кумана
Об этом сообщает El Confidencial .
Бывший президент "Барселоны" считает, что клуб выиграет в этом сезоне Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании, после увольнения Рональда Кумана.
"Барселона" выигрывает Лигу чемпионов, Ла Лигу, поскольку впереди еще много матчей и Кубок Испании, где команда пока не стартовала. Могу ошибаться, но без оптимизма некуда. В футболе я видел ситуации и посложнее. Надеюсь, в будущем мы будем стремиться к максимуму, но я уже говорил – всегда непросто брать большие трофеи. Если мы не добьемся успеха, нам придется пройти квалификацию, чтобы участвовать в некоторых турнирах в следующем году", – сказал Жоан Гаспар.
58-летний Рональд Куман возглавлял "Барселону" с 2020 года и оставил ради клуба сборную Нидерландов, которую вывел в финальную часть Евро-2020. В прошлом сезоне под его руководством каталонская команда выиграла Кубок Испании, финишировала третьей в чемпионате страны и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Барселона" - соперник "Динамо" на групповом раунде нынешней ЛЧ, против испанцев киевляне сыграют 2 ноября дома следующий матч в турнире.
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.
- Позже выяснилось, что "Барселона" заплатит Рональду Куману за досрочное расторжение контракта до 12 млн евро.
- Испанский футбольный клуб "Барселона" назначил исполняющим обязанности главного тренера Серхи Бархуана.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.46
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.79
- Актуальное
- Важное