Экс-президент "Барселоны" удивил целями клуба после увольнения тренера

Об этом сообщает El Confidencial .



Бывший президент "Барселоны" считает, что клуб выиграет в этом сезоне Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании, после увольнения Рональда Кумана.



"Барселона" выигрывает Лигу чемпионов, Ла Лигу, поскольку впереди еще много матчей и Кубок Испании, где команда пока не стартовала. Могу ошибаться, но без оптимизма некуда. В футболе я видел ситуации и посложнее. Надеюсь, в будущем мы будем стремиться к максимуму, но я уже говорил – всегда непросто брать большие трофеи. Если мы не добьемся успеха, нам придется пройти квалификацию, чтобы участвовать в некоторых турнирах в следующем году", – сказал Жоан Гаспар.

58-летний Рональд Куман возглавлял "Барселону" с 2020 года и оставил ради клуба сборную Нидерландов, которую вывел в финальную часть Евро-2020. В прошлом сезоне под его руководством каталонская команда выиграла Кубок Испании, финишировала третьей в чемпионате страны и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Барселона" - соперник "Динамо" на групповом раунде нынешней ЛЧ, против испанцев киевляне сыграют 2 ноября дома следующий матч в турнире.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb