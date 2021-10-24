Экс-премьера Польши Туска официально избрали лидером главной оппозиционной партии
Экс-глава Европейского Совета и премьер-министр Польши в 2007-2014 годах Дональд Туск возглавил главную польскую оппозиционную партию - "Гражданскую платформу"
Об этом сообщает Европейская правда.
Туск на общепартийных выборах лидера "Гражданской платформы" не имел конкурентов. Он набрал более 97% голосов при явке 73,3% членов партии.
Дональд Туск объявил, что вернется в политику, чтобы победить правящую партию "Право и справедливость", еще в июле этого года и занимал должность исполняющего обязанности председателя партии.
Либерально-консервативную "Гражданскую платформу" в 2001 году основали Дональд Туск, Анджей Олеховский и Мацей Плажиньский. В 2007 году на внеочередных парламентских выборах эта партия получила 41,5% поддержки избирателей, Туск стал премьер-министром Польши. Он пробыл на этой должности до 2014 года, затем ушел в отставку после семи лет в должности.
В 2014 году Туск стал председателем Европейского совета и пробыл в должности почти до конца 2019 года. В ноябре 2019 года был избран председателем Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии в ЕС.
Следующие парламентские выборы в Польше запланированы на осень 2023 года.
- Напомним, 3 июля Дональд Туск возглавил главную польскую оппозиционную партию - "Гражданскую платформу".
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