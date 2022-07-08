Экс-премьер Японии Абэ умер после покушения на него
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после того, как в него выстрелили во время предвыборной речи
Об этом пишет NHK .
Синдзо Абэ госпитализировали с огнестрельным ранением около 11:30 8 июля по местному времени. Однако в больнице политик скончался.
Арестованный на месте покушения 41-летний подозреваемый заявил, что был не доволен бывшим премьер-министром и преследовал цель убить его. Также мужчина добавил, что это не вызвано оскорблением политических убеждений Японии. Полиция допрашивает подозреваемого и уточняет детали убийства.
- 8 июля в Японии стреляли в бывшего премьер-министра и лидера Либерально-демократической партии Синдзо Абе. Политика госпитализировали с сердечно-легочной остановкой, а нападавшего задержали и изъяли у него пистолет.
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