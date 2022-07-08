Об этом пишет NHK .

Синдзо Абэ госпитализировали с огнестрельным ранением около 11:30 8 июля по местному времени. Однако в больнице политик скончался.

Арестованный на месте покушения 41-летний подозреваемый заявил, что был не доволен бывшим премьер-министром и преследовал цель убить его. Также мужчина добавил, что это не вызвано оскорблением политических убеждений Японии. Полиция допрашивает подозреваемого и уточняет детали убийства.

8 июля в Японии стреляли в бывшего премьер-министра и лидера Либерально-демократической партии Синдзо Абе. Политика госпитализировали с сердечно-легочной остановкой, а нападавшего задержали и изъяли у него пистолет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb