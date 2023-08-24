Экс-премьер Швеции Андерссон призвала правительство предоставить Украине истребители Gripen
Лидер Социал-демократической партии Швеции, экс-премьер Магдалена Андерссон призвала нынешнее правительство передать Украине истребители Gripen, чтобы усилить ее ВВС
Об этом она сказала на пресс-конференции 24 августа, передает Reuters.
"Мы не можем позволить России победить. Jas Gripen имел бы большое значение для Украины", - заявила Андерссон.
"Для успеха наступления Украины необходимо укрепить ее ВВС (военно-воздушные силы - ред.)", - добавила она.
Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, способный выпускать ракеты класса "воздух – воздух", "воздух – поверхность" и авиационные бомбы. Обладает боевым радиусом действия до 700 км.
- В мае глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Швеции встретился госсекретарем МИД страны Яном Кнутссоном и призвал передать Украине истребители Gripen.
- 19 августа во время визита в Швецию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с участием украинских пилотов начались тестовые испытания на самолетах "Грипен". С лидером Швеции он подробно обсудил предстоящие шаги по получению Украиной этих самолетов. В то же время Швеция заявила, что позволит украинским пилотам опробовать самолеты, но не взяла на себя никаких обязательств по их передаче.
- 21 августа шведское правительство заявило, что ему нужны все самолеты для защиты собственной территории.
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