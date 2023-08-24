Экс-премьер Швеции Андерссон призвала правительство предоставить Украине истребители Gripen

Об этом она сказала на пресс-конференции 24 августа, передает Reuters.

"Мы не можем позволить России победить. Jas Gripen имел бы большое значение для Украины", - заявила Андерссон.

"Для успеха наступления Украины необходимо укрепить ее ВВС (военно-воздушные силы - ред.)", - добавила она.

Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, способный выпускать ракеты класса "воздух – воздух", "воздух – поверхность" и авиационные бомбы. Обладает боевым радиусом действия до 700 км.