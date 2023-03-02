Экс-премьер Литвы Кубилюс спрогнозировал вступление Украины в ЕС в 2029 году

Об этом он сказал в интервью одному из украинских СМИ.

"В резолюциях Европарламента мы записали, что переговоры с Украиной по ее вступлению в Евросоюз должны начаться в 2023 году. И мы хотим, чтобы они проходили так, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, в Польше четыре года - это страна большая, сопоставимая с Украиной, учитывая этот опыт, мы в Европарламенте думаем, что переговоры с Украиной могут подойти к концу до 2027 года, когда Литва будет председательствовать в Евросоюзе, еще год-два нужно на ратификацию договора во всех 27 членах ЕС. Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента в качестве полноценного члена ЕС", - заявил Кубилюс.

Он подчеркнул, что это мнение членов Европарламента.

При этом политик отметил, что членству Украины в ЕС должны предшествовать реформы.