Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин в марте 2022 года пообещал ему не убивать Зеленского
Нафтали Беннет, занимающий пост премьера Израиля в марте 2022 года, заявил, что российский диктатор Владимир Путин пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского
Об этом Беннет заявил в интервью Хадашот 12.
По его словам, во время встречи в Москве 5 марта 2022 года Путин лично пообещал ему не убивать Зеленского.
"Во время встречи Путин пошел на две большие уступки. Он отказался от демилитаризации и денацификации Украины и устранения Зеленского. Это самое ценное - жизнь лидера. Я знал, что Зеленскому в бункере угрожает опасность, и что они не знали его местонахождения. В какой-то момент я сказал Путину: "Слушай, а как насчет этой истории? Ты собираешься его убить?". И он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", - рассказал Беннет.
Он добавил, что по дороге из Кремля в аэропорт он позвонил Зеленскому и сказал, что Путин не собирается его убивать.
"Он спросил меня: "Ты уверен?" .
Он также утверждает, что Зеленский в марте 2022 года готов был пойти на очень большую уступку и отказаться от вступления Украины в НАТО.
"Это огромные шаги со всех сторон. Правда, они перестали это делать, я считаю, что они ошиблись", – отметил Беннет.
- 5 марта 2022 года Беннет посетил Москву и встретился с Путиным.
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