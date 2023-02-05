Об этом Беннет заявил в интервью Хадашот 12.

По его словам, во время встречи в Москве 5 марта 2022 года Путин лично пообещал ему не убивать Зеленского.

"Во время встречи Путин пошел на две большие уступки. Он отказался от демилитаризации и денацификации Украины и устранения Зеленского. Это самое ценное - жизнь лидера. Я знал, что Зеленскому в бункере угрожает опасность, и что они не знали его местонахождения. В какой-то момент я сказал Путину: "Слушай, а как насчет этой истории? Ты собираешься его убить?". И он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", - рассказал Беннет.

Он добавил, что по дороге из Кремля в аэропорт он позвонил Зеленскому и сказал, что Путин не собирается его убивать.

"Он спросил меня: "Ты уверен?" .

Он также утверждает, что Зеленский в марте 2022 года готов был пойти на очень большую уступку и отказаться от вступления Украины в НАТО.

"Это огромные шаги со всех сторон. Правда, они перестали это делать, я считаю, что они ошиблись", – отметил Беннет.