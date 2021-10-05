Экс-премьер Дании Торнинг-Шмидт заявила, что бывший французский президент д'Эстен ее домогался
Бывшая премьер-министр Дании Торнинг-Шмитт обвинила экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена в домогательствах
Об этом говорится в отрывках ее мемуаров, передает The Local.
"Жискар д'Эстен, сидевший возле меня, схватил меня за бедро под столом. Это было совершенное безумие. Я спросила себя, что происходит, пересела и все закончилось", - написала в своей книге она.
Встреча состоялась за ужином в посольстве Франции в Копенгагене в 2002 или 2003 году.
"В наши дни это было бы расценено как сексуальное домогательство. Это было другое время, но я восприняла это как неуместный жест, ситуация меня очень разозлила", - сказала Торнинг-Шмидт.
Она была первой женщиной, возглавившей правительство Дании в 2011-2015 годах.
Д'Эстен с 1974 по 1981 год был президентом Франции. Он умер 2 декабря 2020 года из-за осложнений, связанных с COVID-19.
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