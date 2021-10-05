Об этом говорится в отрывках ее мемуаров, передает The Local.

"Жискар д'Эстен, сидевший возле меня, схватил меня за бедро под столом. Это было совершенное безумие. Я спросила себя, что происходит, пересела и все закончилось", - написала в своей книге она.



Встреча состоялась за ужином в посольстве Франции в Копенгагене в 2002 или 2003 году.

"В наши дни это было бы расценено как сексуальное домогательство. Это было другое время, но я восприняла это как неуместный жест, ситуация меня очень разозлила", - сказала Торнинг-Шмидт.

Она была первой женщиной, возглавившей правительство Дании в 2011-2015 годах.

Д'Эстен с 1974 по 1981 год был президентом Франции. Он умер 2 декабря 2020 года из-за осложнений, связанных с COVID-19.