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Экс-премьер Британии Борис Джонсон уходит в отставку из парламента из-за расследования о COVID-вечеринках

9 июня, 2023 пятница
23:33
Мир

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит с должности депутата парламента. Он сделал это в день, когда получил отчет Partygate – расследование, связанное с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений

Об этом сообщает BBC.

Борис Джонсон объявил, что уходит из парламента в день, когда получил отчет комитета по вопросам привилегий, который должен был установить, сознательно ли Джонсон вводил депутатов в заблуждение, давая показания о вечеринках на Даунинг-стрит во время ограничений.

В пространном заявлении Джонсон сказал, что покидает свое место, потому что он "смущен и поражен" расследованием относительно того, ввел ли он в заблуждение депутатов по Partygate.

Он говорит, что получил письмо от комитета, в котором "к моему удивлению, четко сказано, что они намерены использовать производство против меня, чтобы выгнать меня из парламента".

"Меня вытесняет крошечная горстка людей без доказательств, подтверждающих их утверждение, и без одобрения даже членов Консервативной партии, не говоря уже о более широком электорате", - сказал Джонсон в заявлении.

Бывший премьер-министр Британии намекнул, что может попытаться вернуться в политику, сказав, что ему "очень грустно покидать парламент – по крайней мере, на данный момент".

Предыстория

Комитет по привилегиям парламента по итогам расследования рекомендовал отстранить Джонсона от должности на более чем 10 дней. Это могло привести к петиции об отзыве и повторных выборах в его избирательном округе. Но Джонсон решил уйти по собственному желанию.

В конце 2021 года в ряде публикаций в британской печати утверждали, что на Даунинг-стрит в условиях строгого локдауна проходили вечеринки. Сначала Джонсон отрицал такое нарушение, но потом должен был признать, что это правда. В марте во время слушаний в парламентском комитете по привилегиям бывший премьер-министр Британии заявил, что не обманывал членов парламента, говоря о проведении вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. И добавил, что одна из таких встреч, где он был с бокалом вина, была "совершенно необходимой для рабочих целей".

Великобритания
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